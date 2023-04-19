«Не хочу попадать в ловушку»: зачем Михаил Галустян получил гражданство Армении

Недавно российский комик, шоумен Михаил Галустян сообщил, что теперь официально имеет гражданство Армении.

Некоторые поклонники юмориста поддержали его и порадовались вместе со своим кумиром, однако нашлись и те, кто попытался уличить Галустяна в стремлении покинуть Россию.

Именно в России комик нашел себя, выйдя на сцену КВН и завоевав всеобщее одобрение своими шутками и миниатюрами.

Резидент Comedy Club поспешил опровергнуть домыслы и заявил, что у него нет совершенно никаких поводов покидать территорию любимой страны.

«Ёлки-палки, я армянин и что же не могу его (паспорт Армении: прим. «Страсти») оформить? Сделать это так, чтобы никто не трактовал превратно? Я не хочу попадать в ловушку под названием «что подумают люди», говорю, как есть и не боюсь быть непонятым», - не сдержав эмоции, высказался Михаил Галустян.