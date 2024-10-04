«Не хочу быть „селебой“»: Рита Дакота приняла решение покинуть аккаунт в соцсетях

Певица Рита Дакота рассказала, что не хочет вести публичный аккаунт в соцсетях. Об этом стало известно из ее личного блога.

На Риту Дакоту в соцсетях подписаны более 3 миллионов человек. Однако внезапно певица решила, что ей пора прекратить публиковать в блоге новости о своей повседневной жизни.

«Не хочу больше делиться тем, что у меня на душе с кучей посторонних зевак, не чувствую себя в этом трехмиллионнике, который постоянно под прицелом желтых пабликов, хейтеров и случайных подписчиков, безопасно», — написала она.

По словам Дакоты, она поняла, что не хочет привлекать к себе лишнего внимания. При этом певица предложила создать «мини-аккаунт» только для самых преданных поклонников.

«Словно наступил момент, когда я осознанно не хочу быть большой, публичной, не хочу быть „селебой“», — добавила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что Риту Дакоту пытались обмануть мошенники при покупке недвижимости на Бали.