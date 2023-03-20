Не к Киркорову: известно, к кому ушла 40-летняя Анастасия Стоцкая после развода с супругом

Анастасия Стоцкая не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые делятся подробностями о себе. О судьбе певицы более охотно высказывается Филипп Киркоров и интригует поклонников намеками на роман с ней. Однако сегодня девушка сделала исключение и в публичном пространстве сделала заявление об изменениях в личной жизни.

Больше 10 лет Анастасия строила отношения с Сергеем Абгаряном. Два года назад знаменитость откровенно сообщила: их брак потерпел крах, однако только 3 марта 2023 года экс-супруги стали официально свободными людьми. О пережитых эмоциях Стоцкая рассказала в социальной сети.

«Развод — больная тема для всех, в том числе и для детей. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый сам решает, о чем и когда рассказывать публично», — высказалась артистка.

К слову, молодым людям удалось расстаться мирным путем: они не делили имущество и не выясняли, с кем останутся их общие дети.

Напомним, что уже не первый год Анастасия встречается с Александром Казьминым. Знаменитости познакомились в 2019 году во время работы над мюзиклом «Хрустальное сердце», затем они были вместе задействованы и в «Шахматах».

Ранее Филипп Киркоров в эфире ТВ сделал заявление и сообщил, что до сих пор жалеет о несостоявшейся женитьбе на Стоцкой. Певец признался: эта ошибка не дает ему покоя по сей день. Подробности читайте здесь.

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