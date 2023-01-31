Не из робкого десятка: Анна Хилькевич удивила поклонников экстремальным увлечением

Совсем недавно все пользователи Сети наблюдали за экстремальным увлечением Виктории Бони. Светская львица решила покорить одну из самых высоких точек мира, однако прежде, чем достичь результата, она столкнулась со многими трудностями. Видимо, Анну Хилькевич вдохновил пример звездной коллеги, поэтому, находясь на Бали, девушка также совершила восхождение. Об этом актриса рассказала в своем личном блоге.

Так, знаменитость призналась: еще три года назад она бы не поверила, что окажется на высоте 1717 метров в 6 утра и будет радоваться своему поступку. Анна весьма удивилась, поскольку она не ожидала получить удовольствие от процесса и от физической нагрузки.

«Скажи мне еще три года назад, что я буду вот так вот стоять на горе и радоваться своему восхождению, я бы посмеялась тому в лицо. Буду собирать горы и вулканы, снизу вверх», — высказалась Хилькевич.