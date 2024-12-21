«Не исключены провокации»: как Филипп Киркоров оказался на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой

Певец Александр Матвеев раскрыл, как Филипп Киркоров оказался на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. В беседе с NEWS.ru артист, которого СМИ называют «внебрачным сыном Бедроса Киркорова», предположил, что певец доверился блогеру, а команда не предупредила его о возможных рисках.

По словам Александра Матвеева, в какой-то степени вина в том, что артист посетил «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, лежит на его близком окружении. Певец отметил, что команда Филиппа Киркорова могла предупредить его о провокационном характере мероприятия.

«Возможно, что ближнее окружение артиста, его команда, должны заранее и более подробно выяснять характер готовящегося мероприятия. И в спорных случаях говорить звезде, что событие может отрицательно повлиять на его репутацию: „Давайте туда не пойдем“», — подчеркнул Александр Матвеев.

Собеседник издания добавил, что певца регулярно приглашают на различные мероприятия и он не может досконально знать информацию о каждом из них. Александр Матвеев призвал всех быть осторожными, получая подобные приглашения. «Сейчас время сложное, не исключены любые провокации, особенно в адрес знаменитостей. Всем надо быть максимально бдительными», — заявил артист.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Критику вызвали как концепция мероприятия, так и откровенные наряды гостей. После скандала Филиппу Киркорову запретили концертную деятельность в России. По словам певца, он посетил вечеринку, поскольку обещал Насте Ивлеевой прийти, и «зашел всего на пять минут», но «огреб за эту историю» больше всех, когда столкнулся с «отменой». При этом артист утверждает, что блогер так и не извинилась перед ним.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров лишил Настю Ивлееву шанса вернуться на ТВ после скандальной вечеринки.