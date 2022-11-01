«Не имею отношения к её беременности»: очередная ошибка СМИ в разоблачении мужа Орловой

Личная жизнь Ольги Орловой всегда интересовала СМИ. Год назад телеведущая вышла замуж за своего возлюбленного, но так и не представила его общественности. Кроме того, этой осенью певица сообщила о второй беременности, тем самым вновь заинтриговав вопросом о личности мужа. Журналисты попытались самостоятельно разобраться в ситуации, но очередная попытка рассекретить биографию мужчины Орловой не увенчалась успехом.

У СМИ было не так много информации: как-то Ольга обмолвилась, что ее супруга зовут Валерий и он старше на 10 лет. На основании этих данных, в прессе предположили, что тайным возлюбленным певицы является Валерий Маслов, бизнесмен из Барнаула. В специальной статье с разоблачением были указаны все подробности личной жизни мужчины. Тем не менее доводы журналистов оказались ошибочными.

Сегодня Маслов опубликовал опровержение, в котором рассказал о том, что у него есть своя семья и с известной певицей он никогда не был знаком. «Сведения не соответствуют действительности, так как с Орловой Ольгой я никогда не встречался, не являюсь ее мужем и лицом, имеющим отношение к ее беременности», – цитирует предпринимателя 7Дней.

К слову, сама телеведущая никак слухи не комментирует. В социальной сети Ольга продолжает делиться счастливыми моментами своей жизни и нередко рассуждает вместе с подписчицами на сокровенные темы. Так, Орлова призналась, что поддерживает всех женщин, решившихся на ЭКО.

«Я за любой возможный способ иметь детей, если вы о них мечтаете», – поделилась мнением певица.

Фото: East News