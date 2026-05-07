«Не имеет права негативно высказываться»: Александр Домогаров раскритиковал покинувших Россию артистов

Об этом Домогаров заявил 7 мая в интервью информационному агентству ТАСС.

Александр Домогаров — один из самых узнаваемых российских актёров, народный артист России. Он прославился ролями в фильмах «Мастер и Маргарита», «Графиня де Монсоро», «Ширли-мырли» и многих других картинах. В последние годы артист активно высказывается по общественно-политическим темам. В беседе с журналистами Домогаров затронул болезненную для российского шоу-бизнеса тему — отъезд коллег за рубеж и их публичную критику страны. Актёр подчеркнул, что уважает право каждого на собственный выбор, но считает неприемлемым определённое поведение.

«Человек может иметь любые взгляды — соглашаться, не соглашаться, уехать, выбрать свой путь. Это его право. Но он не имеет права негативно высказываться о стране, которая ему многое дала. Хочешь — живи так, как считаешь нужным, но без этого», — заявил народный артист.

По мнению Домогарова, Россия дала уехавшим артистам образование, возможность реализоваться в профессии и достичь признания. Именно поэтому публичные нападки на родину актёр считает проявлением неблагодарности.

Напомним, незадолго до интервью Александр Домогаров исполнил легендарную песню «От героев былых времён» из фильма «Офицеры» перед финальным матчем Кубка России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА на «Лукойл-Арене». Перед началом игры футболисты, тренеры и зрители вышли с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Матч завершился победой «Спартака» со счётом 1:0.