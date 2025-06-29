«Не имеет никакого отношения к балету»: солистка Большого театра высказалась об Анастасии Волочковой

Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова честно высказалась об Анастасии Волочковой. В беседе с NEWS.ru артистка назвала танцовщицу «эстрадной звездой» и заявила, что та не имеет никакого отношения к балету.

«Она была балериной, но сейчас скорее эстрадная звезда. Это все здорово, только к балету не имеет никакого отношения. Она заняла свою удивительную нишу. В ней больше никого нет, и думаю, что вряд ли появится», — отметила Анастасия Меськова.

Собеседница издания рассказала, что впервые увидела Анастасию Волочкову в составе Мариинского театра. Позднее Анастасия Меськова встретила артистку в Большом театре непосредственно перед скандалом с увольнением. По мнению балерины, нынешнее поведение коллеги «в таком формате безобидно», однако «на сцене академического театра это было бы невозможно».

Напомним, Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после увольнения из Большого театра в 2003 году после пяти лет работы. Тогда балерина обвиняла коллег в травле и утверждала, что стала жертвой заговора. По словам знаменитости, ее могли «убрать» из-за экс-возлюбленного Сулеймана Керимова. Долгое время танцовщица судилась с руководством учреждения и больше не вернулась на его сцену.

Ранее Анастасия Волочкова устроила скандал на прощании с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большом театре: «Они здесь уже все разрушили».