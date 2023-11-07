Не готов к семье: рэпер Моргенштерн* расстался с блогершей Лизой Василенко

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что расстался с украинской блогершей Лизой Василенко. Об этом он заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Музыкант признался, что отношения пришлось завершить, так как у них прошли чувства.

«Мы с Лизой расстались. Я освободил свое сердце для тебя, Ксения. Лиза была моей первой сумасшедшей любовью», — сказал рэпер.

Рэпер пояснил, что относится с уважением к своей бывшей девушке. Но на данный момент он не готов к серьезным отношениям и созданию семьи.

«Лизе нужен партнер и семья, а я не готов», — заключил он.

Долгое время музыкант встречался с Диларой Зинатуллиной. Пара поженилась, но их брак рухнул, спустя несколько месяцев после переезда в Дубай. О своих отношениях с Василенко он рассказал летом этого года.

Напомним, два года назад телеведущая взяла интервью у артиста. После этого у него начались проблемы в России, и рэпер был вынужден уехать в Дубай. Неоднократно он критиковал Собчак, но при этом согласился на повторную встречу с Ксенией.

*признан иноагентом на территории РФ