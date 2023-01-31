13:04, 31 января 2023
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«Не ем, рыдаю и задыхаюсь»: Анне Седоковой стало плохо
Певица, в последнее время успешно выступавшая в России, вновь улетела в США к своему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимма.
Как выяснилось из ее блога, до отъезда Анна пребывала в состоянии глубокой депрессии. Она не могла ни работать, ни даже выходить на связь с подписчиками.
- Мне никогда еще не было так плохо без видимых причин, - рассказала Седокова, – словно кто-то взял мою энергию и украл… Я задыхалась, плакала и ела.
Экс-солистка ВИА-гры даже предположила, что наступила психологическая реакция на два последних тяжких года, когда она потеряла любимую бабушку и собаку Мамбу.
Однако тогда рядом был супруг, который находил слова утешения и поддержки.
К счастью, после воссоединения с Янисом, душевное и физическое состояние Седоковой нормализовалось.
Анна уже призналась, что занимается с любимым мужем сексом по 24 часа в сутки.
Источник фото:http://starface.ru/
Источник:https://hellomagrussia.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: