«Не ем, рыдаю и задыхаюсь»: Анне Седоковой стало плохо

Певица, в последнее время успешно выступавшая в России, вновь улетела в США к своему мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимма.

Как выяснилось из ее блога, до отъезда Анна пребывала в состоянии глубокой депрессии. Она не могла ни работать, ни даже выходить на связь с подписчиками.

Мне никогда еще не было так плохо без видимых причин, - рассказала Седокова, – словно кто-то взял мою энергию и украл… Я задыхалась, плакала и ела.

Экс-солистка ВИА-гры даже предположила, что наступила психологическая реакция на два последних тяжких года, когда она потеряла любимую бабушку и собаку Мамбу.

Однако тогда рядом был супруг, который находил слова утешения и поддержки.

К счастью, после воссоединения с Янисом, душевное и физическое состояние Седоковой нормализовалось.

Анна уже призналась, что занимается с любимым мужем сексом по 24 часа в сутки.