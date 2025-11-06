«Не дождутся»: певец Михаил Шуфутинский отреагировал на домыслы о его плохом самочувствии

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский отреагировал на некоторые домыслы в СМИ об ухудшении его самочувствия.

В беседе с Пятым каналом во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория» популярный певец отметил, что подобные слухи о здоровье артистов распространяют люди из-за зависти.

«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — отметил Михаил Захарович.

Он добавил, что никто так и не знает, кто первым начал распространять ложную информацию об ухудшении его состояния.

«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил певец.

При этом, исполнитель хита «Третье сентября» добавил, что его это абсолютно не волнует.

«Но меня все это не интересует. Мне не интересно», — заключил он.

