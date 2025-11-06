«Не дождутся»: певец Михаил Шуфутинский отреагировал на домыслы о его плохом самочувствии
© Starface.ru
Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский отреагировал на некоторые домыслы в СМИ об ухудшении его самочувствия.
В беседе с Пятым каналом во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория» популярный певец отметил, что подобные слухи о здоровье артистов распространяют люди из-за зависти.
«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — отметил Михаил Захарович.
Он добавил, что никто так и не знает, кто первым начал распространять ложную информацию об ухудшении его состояния.
«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил певец.
При этом, исполнитель хита «Третье сентября» добавил, что его это абсолютно не волнует.
«Но меня все это не интересует. Мне не интересно», — заключил он.
