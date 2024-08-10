«Не до такой же степени зверствовать»: Валерия рассказала, как ее обманывает Иосиф Пригожин

Певица Валерия рассказала, как ее обманывает Иосиф Пригожин из-за еды.

Этим летом звездная пара отметила двадцатилетие совместной жизни. Их отношения считаются одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но, по словам артистки, у них часто возникают споры и конфликты по поводу образа жизни.

Валерия заявила, что пытается научить супруга следить за своей фигурой. Однако, в отличие от жены, Иосифу это дается не так уж легко.

Продюсер старается следить за своим питанием и соблюдать диету, но не всегда успешно. Пригожин не может устоять перед запахом еды, которую няня готовит для их детей, и срывается.

«Аромат по всей квартире. Прибегаю такая. Он слышит уже мои шаги, из кухни выбегает, и лицо такое провинившееся. И странно рука сзади... А там то, что осталось... Жирный скомканный блин. Думаю, бедный мужик страдает, не до такой же степени зверствовать!» — заявила Валерия в шоу «Пожалуйста, не рассказывай!».

Кроме того, певица также поделилась, что муж на протяжении всей совместной жизни прячет от нее даже фантики от конфет.

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева пытаются спасти брак.