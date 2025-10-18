«Не держит себя в руках»: 63-летнему Лепсу грозят неприятности в случае женитьбы на 19-летней невесте

Окружение 63-летнего певца Григория Лепса изменило свое мнение о его 19-летней невесте Авроре Кибе. Если раньше она всем нравилась, то сейчас многих начинает напрягать непредсказуемое поведение девушки.

«Она многим сначала понравилась. Молодая, красивая, милая. Но со временем стало понятно, что она, как бы так мягче выразиться, оторва», - сказал Telegram-каналу «Свита короля» на условиях анонимности знакомый Лепса.

Он также не исключил, что исполнителя хита «Я поднимаю руки» могут ждать серьезные неприятности, если он все же сдержит обещание и женится на Авроре.

«Не держит себя в руках, ну и позволяет себе сказать лишнего. Гриша тоже такой, но он мужчина и у него статус. А она не с того начинает. Может и нарваться не на того человека», - высказался о Кибе собеседник канала.

Напомним, артист представляет юную блогершу как свою возлюбленную, невесту, а сама она уже называет себя его женой. Некоторые поклонники до сих пор не верят в их роман и обвиняют в пиаре.

Ранее 19-летняя невеста певца Григория Лепса впервые прокомментировала разницу в возрасте со своим 63-летним женихом. Она в формате мема призналась, что ей все равно, что возлюбленный старше на 44 года.