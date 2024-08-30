Не был яркой личностью: преподаватель Дурова рассказал, как миллиардер учился в школе
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Основатель Telegram Павел Дуров учился на одни пятерки и закончил школу на одни пятерки. Об этом рассказал преподаватель по истории и обществознанию в 10−11 классах в академии при СПбГУ Виталий Короткевич.
Короткевич назвал Павла довольно скрытным, но талантливым человеком. Предприниматель учился на одни пятерки и закончил гимназию с золотой медалью.
«Он не был какой-то яркой личностью, не проявлял себя особо, хотя сидел на первой парте, зрение у него было не очень», — рассказал преподаватель изданию 78.ru.
В те годы Павел был обычным учеником, лишь позже он стал знаменитым. С преподавателем программист не общался после выпуска из школы.
При этом Короткевич затруднился дать оценку ситуации, связанную с арестом Павла во Франции.
24 августа Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, когда он приземлился на частном самолете. Бизнесмена поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа предпринимателя отпустили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро. Бизнесмен остался доволен решением парижского суда.