Не боится угроз: Александр Ревва появился на публике после скандала с Яной Поплавской

Актер и певец Александр Ревва вышел в свет после недавнего скандала с шоу «Звезды» на НТВ. Артист вместе с супругой Анжеликой посетил церемонию вручения премии Жара Music Awards 2024. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Александр Ревва появился на красной дорожке премии с женой Анжеликой. Супруга шоумена выбрала для мероприятия прозрачное облегающее платье, а сам певец надел белую рубашку в сочетании с черным пиджаком и черные брюки.

Артист выступил на премии с новой песней «Мед», записанной в дуэте с певцом Хабибом. В этом году шоумен не получил награду, но публика встретила его тепло.

Напомним, недавно Александр Ревва столкнулся с критикой в свой адрес со стороны актрисы Яны Поплавской. Звезду фильма «Про Красную Шапочку» возмутили непристойные шутки шоумена в одном из выпусков шоу «Звезды» на НТВ. Артистка заявила, что при виде него и певца Филиппа Киркорова, а также других подобных персонажей на федеральном телевидении ее «воротит» и «тошнит». В результате показ очередного выпуска проекта в эти выходные был отменен, а актер мог лишиться работы на ТВ.

Не так давно Александр Ревва с трудом вернулся на ТВ после бойкота. Артист опроверг информацию о том, что он уезжал из России. Шоумен заявил, что он не собирался покидать страну, и попросил больше не преследовать семью.

«Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли все это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать, и мы здесь», — высказался тогда Александр Ревва.

Ранее мы писали о том, что Александр Ревва появился на премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге.