Назвавшая Филиппа Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

Певица Лолита Милявская отреагировала на признание в любви коллеги Филиппа Киркорова. Она призналась, что больше не злится на него.

В конце прошлого года исполнитель хита «Зайка моя» начал публично негативно высказываться о блогерше Насте Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Филипп заверял, что находился на мероприятии меньше всех, а последствия разгребал долгое время. При этом он недоумевал из-за того, что хозяйка вечера даже не извинилась перед ним за то, что подставила.

На защиту Ивлеевой встала Лолита. Она назвала Киркорова предателем, который все делает только ради своей выгоды. Более того, она подчеркивала — на самом деле певец был на вечеринке часа 2-3, как и она сама.

Долгое время Филипп никак не реагировал на выпад коллеги, но недавно вдруг признался ей в любви, отметив, что совсем не обижается на ее слова. А затем «топор войны» зарыла и сама Милявская. Артистка дала понять — продолжения скандала не будет.

«Я не умею долго злиться», - заявила Лолита.

Напомним, что сейчас певица проходит через непростой период. В регионах массового отменяют ее выступления. При этом она старается не унывать и даже шутит на эту тему в личном блоге.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что Лолита Милявская помогает в зоне СВО.