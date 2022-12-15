Названы лучшие российские телеведущие 2022 года

Мусульманка из Татарии Загитова и певец русской духовности Корчевников признаны лучшими телеведущими страны.

Более причудливой парочки в телеэфире, пожалуй, и не сыскать. Алина – прирожденная спортсменка, одна из лучших фигуристок-одиночниц нового времени.

При этом чисто женского обаяния у нее хватило бы на десяток сборных. За последние пять лет она становилась лауреатом самых невероятных конкурсов.

В честь нее называли скаковых лошадей, ее портрет украшал ливрею лайнера авиакомпании «Россия», МОК признавал ее «иконой стиля», а японский журнал The Digest называл самой красивой спортсменкой мира.

И вот теперь она в третий раз признана «королевой эфира» всенародным голосованием.

Борис Корчевников – православный журналист из театральной семьи.

Основное эфирное время с его участием на разных каналах так или иначе затрагивает нравственные вопросы. «Хочу верить!» на СТС, «Судьба человека» на «России-1», диспуты на канале «Спас», авторская программа «Жизнь и судьба», написанная книга «Духовная история страны».

Поздравляем победителей!