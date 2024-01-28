Названы лучшие фильмы киностудии «Мосфильм» за всю историю

Комедия «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого стала лучшим фильмом киностудии «Мосфильм» за всю историю существования. Картина возглавила «Абсолютный топ» фильмов студии, представленном телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция».

В 1972 году комедия заняла первое место по количеству зрителей, ее посмотрели 65 миллионов человек.

Втрое место в рейтинге досталось культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Режиссер был вдохновлен заметками о швейцарских контрабандистах, перевозивших ценности в гипсовых повязках. В 1969 году состоялась премьера фильма, его посмотрели 76,7 млн зрителей.

Замыкает тройку лидеров еще одна картина режиссера - «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

В первую пятерку рейтинга также вошла комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе «Мосфильма», роль Ивана Грозного и управдома Бунши была написана специально для легендарного Юрия Никулина, но актер сниматься категорически отказался.

Замыкает первую пятерку мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм получил премию «Оскар».

Ранее мы писали, что композитор Александр Зацепин назвал хит «А нам все равно» из фильма «Бриллиантовая рука» своей самой многострадальной песней. По его словам, режиссер комедии Леонид Гайдай был очень требовательным, поэтому композицию пришлось несколько раз переделывать.