Названы источники вдохновения иллюзиониста Сафронова

Шоу братьев Сафронов не имеет аналогов во всем мире. Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал, что черпает вдохновение из разных книг и кино.

На новые идеи артистов вдохновляют книги, саундтреки и фильмы. Часто идеи приходят к Сафронову после просмотра хорошего кино. В числе таких фильмов — насыщенная фокусами и иллюзиями «Матрица». Братья решили реализовать некоторые трюки из картины на сцене. Способствует творческому порыву и музыка, отметил иллюзионист.

«Я обожаю слушать саундтреки, которые лично меня погружают в мой какой-то мир, и я начинаю придумывать какие-то невероятные трюки», — рассказал Сергей в интервью телеканалу «360».

Он признался, что все трюки для шоу братья придумали и изобрели в России.

Иллюзионист делится своими идеями с братьями, а они думают, как можно воплотить трюки на сцене.

Также Сафронов отметил, что ему помогают вдохновляться книги, из которых иллюзионисты могут заимствовать определенные вещи.

В 2021 году иллюзионист Сергей Сафронов объявил, что у него обнаружили онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Он длительное время проходил курс лечения, который дал свои плоды. Недавно Сафронов признался, что чувствует себя хорошо.