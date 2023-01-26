Названа реальная стоимость роскошного особняка Ольги Серябкиной

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина стала счастливой обладательницей большого коттеджа в одном из элитных посёлков ближайшего Подмосковья.

По информации, доступной журналу «Super», стоимость недвижимости такого масштаба составляет порядка 300 млн руб.

Дом и впрямь роскошный – его площадь 560 квадратных метров, не считая прилегающей территории в 20 соток, и помимо четырёх спален оснащен ещё собственной спа-зоной, камином и крытым подогреваемым бассейном.

Сообщается, что внутреннее убранство выполнено в стиле минимализм и сочетает в себе стиль и качество натуральных материалов, таких как дуб и травертин.

Роскошный подарок «темненькая из серебра» получила от своего супруга Георгия Начгебия.

Мужчина человек немедийный и известно про него мало. По слухам у него прекрасное образование и небольшой IT-бизнес в Австрии.