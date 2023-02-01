Назван предположительный диагноз Костомарова, из-за которого ему светит ампутация

Совсем недавно в Сети появились тревожные новости о состоянии Романа Костомарова. Поговаривают, у фигуриста началось отмирание конечностей, поэтому врачи всерьез подумывают об ампутации. Журналисты портала Blitz+ связались с врачом-терапевтом Юрием Серебрянским и узнали, что могло привести к такому серьезному осложнению.

С момента госпитализации мужчины никто не сообщал его точный диагноз, однако Юрий предположил: Олимпийский чемпион ощущает последствия коронавируса. Эта болезнь вызывает тромбозы сосудов нижних конечностей.

«Тромбы на ногах могут возникать, а также на сердце. Потом они "летят" в легкие. Спасти Романа, конечно, реально», — сообщил эксперт.

Также доктор высказался и по поводу дальнейшей судьбы Костомарова. Специалист убежден: после такого недуга фигурист вряд ли сможет выступать на льду. Вероятнее всего, он займется тренерской деятельностью.

Ранее стало известно, кто довел Игоря Николаева до больничной койки. Подробности читайте в этой статье.