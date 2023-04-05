«Назвал меня «дрыщом»: Светлана Бондарчук рассказала о своих подростковых комплексах

Светская львица Светлана Рудская (первая супруга Федора Бондарчука) – состоявшаяся бизнес-вумен, российская модель и телеведущая, предприниматель и организатор модных светских вечеринок, счастливая супруга, мать, а с 2012 года еще и бабушка – в детстве и отрочестве страдала от жесткого буллинга.

Причем не только со стороны сверстников, но и со стороны взрослых. Девочка была высокой и худощавой – и ужасно комплексовала по поводу своей нескладной внешности.

Однажды на пешеходном мосту через Москва-реку тоненькую восьмиклассницу, идущую рядом со своей мамой, оскорбил незнакомый мужчина.

«Он назвал меня «дрыщом», - вспомнила Светлана в беседе со Натальей Подольской, – я думала, мать его просто прибьет».

Возможно, именно с того момента будущая звезда приняла решение победить свои комплексы и сделать карьеру. Девушка занялась фехтованием, стала кандидатом в мастера спорта.

Потом бабушка отправила внучку на кастинг – и Света выиграла конкурс «Burdа Moden» и стала моделью. В 50 лет светская львица весила 62 кг при росте 176 см.

С возрастом она осознала, что есть множество способов, «как понравиться людям, помимо внешних данных». Сейчас Светлана Витальевна счастлива во втором браке с дизайнером Сергеем Харченко, воспитывает двух внучек.