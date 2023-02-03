Назло оскандалившейся Асмус: мама Харламова трогательно обратилась к новой невестке

В конце минувшего года между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус произошел крупный скандал, в котором оказались замешены даже мама юмориста и его новая девушка. Тогда Наталья Харламова встала на защиту сына и в публичном пространстве обвинила актрису в клевете. Кажется, спустя время все забыли про эту ссору, а родительница Гарика по-прежнему продолжает выражать симпатию Катерине Ковальчук. Поговаривают, в скором времени она узаконит отношения с Харламовым.

Так, недавно у Натальи был день рождения. В честь этого Ковальчук опубликовала совместное видео с именинницей и трогательно его подписала. На ролике видно, насколько родительница Гарика и новая невестка близки и испытывают друг к другу симпатию. Кажется, таких теплых отношений у женщины не было даже с Асмус, с которой ее сын прожил долгое время в браке.

Увидев публикацию, мама Харламова незамедлительно отреагировала: «Катюшечка, спасибо тебе, моя хорошая!».

Ранее 9-летняя дочь Кристины Асмус выразила желание заняться благотворительностью. Подробности читайте в этой статье.