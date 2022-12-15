Нажил врагов: вскрылись странные подробности «эмиграции» Гарика Мартиросяна

На этой неделе все СМИ написали о том, что Гарик Мартиросян покинул территорию РФ и вернулся в Армению, где начал вести передачи для детей. Тем не менее стало известно о том, что новость про переезд мужчины была вырвана из контекста старого интервью, опубликованного еще год назад. Telegram-канал «Медиавойны» попытался выяснить, что на самом деле произошло с юмористом.

Так, журналисты убеждены: подобный «компромат» появился неслучайно. Публикация ложной информации совпала с моментом возвращения Гарика на телеканал «ТНТ» и его участием в пародии на культовый фильм «Самоирония судьбы».

«Далее легко сложить один плюс один и понять, что кого-то очень задевает камбек Мартиросяна на "ТНТ". Кто бы это мог быть?» — сообщил Telegram-канал.

Ранее стало известно о том, что Елена Ваенга стала жертвой мошенников. Певица пожаловалась на безвыходное положение, поскольку ей не смогли помочь даже в правоохранительных органах. Подробности читайте в этой статье.