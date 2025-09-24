«Навсегда останешься маленькой девочкой»: старшей дочери Александра Реввы исполнилось 18 лет

Шоумен Александр Ревва поздравил дочь Алису с 18-летием. Ведущий заявил, что она навсегда останется «маленькой девочкой».

Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте звезды.

«Как же быстро ты выросла, но ты навсегда останешься моей маленькой девочкой, моим Алисенком. Мы с мамой очень любим тебя и гордимся. Будь здорова и счастлива, моя девочка», - написал Ревва.

Ведущий опубликовал снимки с дочерью, на фото они позируют вдвоем.

В ответ на поздравление отца Алиса написала: «Люблю».

Свои пожелания под постом оставили и другие знаменитости. Певица Валерия написала: «Какая красотка. Поздравляю именинницу и ее счастливых родителей». Под публикацией с пожеланиями отметились Марина Федункив, певец Денис Клявер, актриса Глафира Тарханова и другие.

Алиса родилась в 2007 году. В семье Реввы подрастает младшая дочь Амели. Она появилась на свет в 2013 году.

