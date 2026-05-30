«Научитесь думать хорошо»: телеведущая Арина Шарапова отмечает 65-летие и раскрыла главный источник своей энергии

Арина Шарапова стала известна благодаря работе на телевидении. Журналистка прославилась как автор и ведущая образовательных и культурных программ. Свой день рождения 30 мая телеведущая планирует отметить с детьми на даче.

В юбилейном интервью Шарапова раскрыла, откуда черпает энергию для активной творческой деятельности. По её словам, силы ей дает работа в окружении любимых людей.

«Энергию я восполняю исключительно в работе, где собрана команда моих любимых, замечательных людей. Вместе с которыми мы уже много лет создаем потрясающие, на мой взгляд, уникальные продукты. Это и кино, это и работа со школьниками, молодежью и студентами, а также пенсионерами. Это и работа с детьми, находящимися [...]», — поделилась телеведущая.

Шарапова продолжает активную просветительскую работу с молодежью. Она снимает образовательные фильмы «Культурный код. Россия», которые показывает в школах и учебных заведениях. После каждого показа обязательно проводятся дискуссии с учениками.

Решение работать с молодым поколением укрепилось у Шараповой после поездки в Китай. Журналистка убеждена в важности просвещения и духовного развития подрастающего поколения.

«Научитесь думать хорошо», — напутствовала звезда.

Телеведущая также рассказывала о своем отношении к процедурам красоты. Шарапова призналась, что отказалась от уколов для сохранения молодости и предпочитает естественные методы ухода за собой.