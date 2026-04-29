«Научим снимать так, чтобы контент продавал»: Татьяна Ким и Фёдор Бондарчук запустили онлайн-курс

Об этом Ким сообщила в своём телеграме.

Татьяна Ким стала известна как основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, который превратил её в самую состоятельную женщину страны. Фёдор Бондарчук — 58-летний режиссёр, актёр и продюсер, основатель образовательной школы «Индустрия».

Курс реализуется совместно платформой Wibes, входящей в группу RWB, и школой Бондарчука «Индустрия». Программа называется «Креатор в social commerce» и нацелена на обучение созданию видеоконтента, который не просто привлекает внимание, а приносит продажи.

«Курс "Креатор в social commerce" станет первой программой на стыке кинопроизводства и коммерции», — поделилась Ким.

Бизнесвумен подчеркнула практическую направленность обучения. «Научим снимать не просто красиво, а так, чтобы контент продавал», — добавила основательница Wildberries.