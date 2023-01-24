Натянул капроновые колготки и «избил» поклонника: известный телеведущий повторил выходку Киркорова

В минувшем году Филипп Киркоров угодил в крупный скандал. Дело в том, что перед зрителями Казахстана певец появился в одних капроновых колготках, а затем отхлестал поклонника букетом цветов. Эпатажное поведение артиста обсудили все его звездные коллеги. Не стал исключением и Павел Воля, который не только высмеял поступок Филиппа, но и выступил с пародией на него в эфире «Comedy Club».

Телеведущий также вышел на сцену в откровенном наряде, а затем повторил все провокационные действия певца. К слову, многим телезрителям пришелся по душе номер Павла, поэтому они отметили прекрасное чувство юмора мужчины.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров вновь лег под нож пластического хирурга. Артист никогда не стыдился открыто говорить о перенесенных операциях, поэтому и в этот раз он охотно рассказал о новых изменениях во внешности. Подробности читайте здесь.