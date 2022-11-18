Наташе Королевой запретили въезд в Украину еще шесть лет назад

«Еще шесть лет назад киевские власти запретили мне въезд», - сообщила Наталья Владимировна Порывай, более известная в России как Наташа Королёва.

Артистка и певица не переживает: ведет активный образ жизни, поддерживает спортивную форму, и спустя 19 лет счастливого брака с «Тарзаном», по-прежнему стремиться родить второго ребенка.

После недавней публикации в сети своей фотографии в красном купальнике на фоне Бурдж-эл-Араб, Королеву стали спрашивать, насколько, по ее мнению, перспективна сегодня покупка недвижимости в Эмиратах.

Наташа призналась, что не видит в этом смысла.

Роскошные отели как место отдыха певицу вполне устраивают.