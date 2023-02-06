Наташа Королева замечена в интенсивных попытках сменить имидж
В Сети появились две версии о причинах изменения внешности Наташи Королевой.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@AvtoradioMoscow»
Впрочем, не заметить этих стараний трудно – певица сама признавалась, что все последние месяцы занимается исключительно своей фигурой.
На днях Королева опубликовала на своей страничке фоторезультат диет и фитнес-истязаний.
И в самом деле, 49-летняя звезда выглядит заметно моложе, точно стройнее.
И, конечно, как всегда – секси. Тут и откровенный наряд в черных кружевах, и замысловатая прическа…
Фолловеры сразу разделились на две группы. Оптимисты уверены, что изменения к лучшему в имидже певицы – это ее грядущий подарок супругу.
Через несколько дней Королева и Сергей Глушко отметят серебряную свадьбу.
Пессимисты, напротив, склоняются к мысли, что таким замысловатым способом Наташа стремится отвлечь широкую публику от слухов о грядущем расставании с Тарзаном.