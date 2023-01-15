Наташа Королева уехала в Америку, бросив Тарзана в Москве

Наташа Королева уехала из России к матери – Людмиле Порывай. Певица с трепетом ждала этой встречи, чтобы отметить Рождество.

По словам Королевой, она каждый год с улыбкой на лице встречается с мамой и отмечает великий праздник – Рождество, поскольку чтит семейные традиции.

Однако своего мужа Королева с собой не взяла. Тарзан остался в Москве. На фоне слухов о расставании пару подозревают в приближающемся разводе.

Известно, что Королева уже успела дать концерт в клубе на пляже Халландейл. Певица исполняла хиты, а Порывай поддерживала дочь из зала.