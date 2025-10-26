Наташа Королева не исключила, что воспользуется уколами для похудения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Наташа Королева поделилась своими мыслями об использовании популярного препарата для похудения. По словам знаменитости, вероятность того, что она может воспользоваться препаратом, не исключена.

«У меня не было такого эксперимента. Я думаю, что может быть да, почему нет. Многие говорят, что очень эффективно. Пока в раздумьях. Все зависит от анализов», — рассказала она.

Певица призналась, что не очень углублена в тему подобных уколов, но пообещала журналистам разобраться с этим и позже принять решение.

Напомним, Наташе Королевой — 52 года.

