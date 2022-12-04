11:16, 04 декабря 2022
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Наталью Ветлицкую завернули в ковер и вынесли в Петербурге
Музыкант Владимир Левкин, посетив шоу «Алена, блин!», рассказал в выпуске забавную историю из прошлого. Речь идет о пике популярности Натальи Ветлицкой.
Толпы поклонников не давали пройти певице, поэтому было решение завернуть ее в ковер и вынести через черный ход. Однако некоторые догадались об уловке, народ все равно бежал за ними.
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Источник фото:freepik
Источник:SM-News
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: