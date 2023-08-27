Наталья Рудова поделилась откровениями о непристойных предложениях от поклонников

Актриса Наталья Рудова откровенно рассказала о неприятных предложениях, которые ей поступают от мужчин.

По словам Рудовой, медийные девушки часто получают предложения встретиться с состоятельными мужчинами за определенную сумму. Она сама не является исключением и получает подобные предложения до сих пор. Однако все они были однозначно отклонены.

Актриса также рассказала, что такие предложения обычно приходят в завуалированной форме, предлагая провести вечер в хорошем ресторане и получить за это определенную плату. Однако они не указывают, что после ужина ожидается продолжение, пишет Пятый канал.

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