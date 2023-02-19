Наталья Подольская скрывает третью беременность

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – счастливые родители двух очаровательных мальчиков.

Одному Артёму - семь, а младшему Ивану – скоро исполнится три.

Слухи о том, что певица мечтает произвести на свет ещё одного ребёнка (желательно девочку) долгое время оставались не более чем светскими сплетнями.

Однако недавно самые внимательные подписчики 40-летней Натальи Юрьевны обратили внимание, что у их кумира заметно округлился животик.

Как сообщает KP.ru, в начале февраля некоторые нетерпеливые фанаты стали открыто поздравлять любимую певицу с третей беременностью.

Сама Подольская отрицает свое интересное положение, при этом, каждый раз выходя в свет, тщательно скрывает свою фигуру за длинными нарядами.

Так, появившись на премьере мультипликационного фильма «Рок-дог», Наталья «прикрыла» себя сыном Артемием, чем, разумеется, тут же породила новый шквал предположений о тайной беременности.