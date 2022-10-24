16:59, 24 октября 2022
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Наталья Подольская объяснила, почему муж проигнорировал день рождения сына
Певец Владимир Пресняков пропустил день рождения сына, которому исполнилось два года. Жена исполнителя Наталья Подольская объяснила, что на то были веские причины.
Оказалось, что супруг заболел после гастролей. У Преснякова держится высокая температура – 39,5.
Звезда призналась, что «странно» отмечать день рождения без мужа, и попросила поклонников пожелать ему скорейшего выздоровления.
Какую болезнь подхватил Пресняков, не уточняется.
Отметим, что на дне рождения присутствовал его отец, свекор Подольской. На празднике были друзья и коллеги звездной пары.
ФОТО: Lomohov Anatoly/East News
Источник:Газета.ru
Автор:Лилия КараеваТеги:
#сын