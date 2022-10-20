12:06, 20 октября 2022
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Наталья Фриске со своим отцом и ребенком улетела из России, оставив мать
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья со своим отцом Владимиром и дочерью тайно покинули Россию, оставив мать. Они отправились на море за границу, скорее всего, в Турцию. Отсутствие на отдыхе мамы Наталья Фриске не комментировала.
Она опубликовала кадры из аэропорта после прохождения паспортного контроля. К месту семья направилась на самолете российской авиакомпании.
За отдых заплатил отец Натальи. В микроблоге она написала: «Дедушка нас решил вывезти».
В заключение она выразила надежду, что полет пройдет хорошо.
Напомним, весной Наталья Фриске впервые стала мамой. Ее дочери дали необычное имя Луна.
ФОТО: Freepik.com