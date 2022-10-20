Наталья Фриске со своим отцом и ребенком улетела из России, оставив мать

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья со своим отцом Владимиром и дочерью тайно покинули Россию, оставив мать. Они отправились на море за границу, скорее всего, в Турцию. Отсутствие на отдыхе мамы Наталья Фриске не комментировала.

Она опубликовала кадры из аэропорта после прохождения паспортного контроля. К месту семья направилась на самолете российской авиакомпании.

За отдых заплатил отец Натальи. В микроблоге она написала: «Дедушка нас решил вывезти».

В заключение она выразила надежду, что полет пройдет хорошо.

Напомним, весной Наталья Фриске впервые стала мамой. Ее дочери дали необычное имя Луна.

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