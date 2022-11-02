Наталья Фриске отомстила мужчине, который поиздевался над внешностью ее дочери

Неизвестный мужчина оставил негативные комментарии в адрес дочери певицы Натальи Фриске Луны. Недоброжелатель оскорбил полугодовалую девочку из-за ее полноты и посоветовал больше не рожать детей.

Наталья не стала терпеть издевательства над внешностью дочери и разместила в Сети номер телефона обидчика. Ей также стало известно, что мужчину зовут Александр.

Фриске предложила «завалить» хейтера гневными сообщениями. Она пожелала ему крепкого здоровья и предположила, что «сидит, наверное, Саня на нарах и заняться ему нечем».

Не так давно Фриске с дочерью и отцом была на отдыхе в Турции. Там молодая мама столкнулась с преследованием марокканки. Кроме того, отдых омрачила болезнь отца – у него поднялась температура и болело горло.

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