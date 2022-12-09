Настя Ивлева начала встречаться с сотрудником ДПС

Телеведущая и блоггер Настя Ивлеева поделилась любопытным случаем, произошедшим с ней на одной из столичных дорог.

Сообщается, что девушка стояла в классическом будничном заторе на Якиманке, когда к её машине внезапно подошли два сотрудника Госавтоинспекции.

Сперва Ивлеева сильно перепугалась, однако потом поняла, что в пробке правил никто нарушить не может и немного успокоилась.

Настойчивые сотрудники ДПС попросили девушку опустить стекло и... начали признаваться ей в любви.

Тут-то и оказалось, что молодые люди – давние поклонники творчества Настюшки и внимательно следят за её карьерой.

– Один из них, – поделилась переживаниями ведущая, – очень хотел знать, чем же закончится шоу «Сердце Ивлеевой».

К сожалению, порадовать инсайдом я его не смогла, иначе это был бы спойлер.