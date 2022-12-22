Настя Ивлеева приготовила подписчикам неприличный сюрприз

Насте Ивлеевой снова «можно все!»

Предельно откровенный маскарадный костюм королевы интернета потряс воображение поклонников.

О том, что кролик – это не только зодиакальный символ наступающего года, но и символ журнала PlayBoy, многие вспомнили именно в тот момент, когда новая фотография Насти оказалась в интернете.

Девушку явно кто-то подловил, она не позирует и, похоже, не очень довольна действиями безымянного фотографа. Но ведь куда-то Настя собирается, и кто-то увидит ее вживую в этом милом наряде не только спереди, но и сзади.

Жаль только, что черные чулки и совершенно непрозрачный верх скрыли от нас многочисленные тату, о которых ходят целые легенды.

Тут же вспомнился и дебют Ивлеевой на телеканале «Ю». Он назывался «Можно все!» И рассказывал о совместной жизни и творчестве нескольких видеоблогеров в одном помещении.

Может быть, Настя готовит в 2023 году сюрприз в виде нового, еще более откровенного реалити-шоу.