Настя Ивлеева показала фото с отдыха в Узбекистане вместе с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Настя Ивлеева отправилась в отпуск вместе с супругом Филиппом Бегаком в Узбекистан. Знаменитость поделилась снимками на фоне мечети. На одном из кадров рядом с ней позирует ее муж.

Ивлеева призналась, что уже была в Узбекистане, когда снималась в шоу «Орел и решка». Ведущая пошутила, что как и тогда, у нее всего 100 долларов.

«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню была тут 6 лет назад со ста долларами и увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только», — рассказала она.