Настя Ивлеева назвала фантастической жизнь до отмены из-за «голой» вечеринки. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогершу Настю Ивлееву продолжают донимать вопросами о том, не жалеет ли она о жизни, которая была у нее до отмены из-за так называемой «голой» вечеринки.

Знаменитость сейчас ведет жизнь в глубинке — помогает мужу по хозяйству, ухаживает за скотом. По словам Ивлеевой, такая жизнь ей нравится.

«Ни по чему не скучаю! Я научилась жить настоящим и только. В натуральном смысле — сегодняшним днём. Если бы я скучала, колупала, прокручивала, оплакивала, я бы не дожила до нынешнего дня здоровым и сильным человеком», — призналась она.

При этом отрицать достоинства прошлой жизни блогерша не стала.

«Мы не знаем, что нас ждёт впереди. То, что было, было фантастически. Но давайте не будем хоронить будущее», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что экс-муж Насти Ивлеевой Элджей ликвидирует свой бизнес в России из-за убытков.