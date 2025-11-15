Настя Ивлеева едва не расплакалась, увидев свои старые ролики в соцсетях.

Блогерша Настя Ивлеева поддержала тренд, который призывает пользователей соцсетей показать видео, после которых они стали известны в Сети.

Ивлеева открыла сразу несколько старых видео, которые она снимала на заре своей карьеры. Блогерша настолько прониклась ностальгией, что едва смогла сдержать слезы.

«Такой тренд мне нравится. Я искала видео, которое можно вставить, долго не могла определиться. Они все крутые и я реально чуть ли не расплакалась, когда все это пересматривала. Я многие публикации закрывала, сейчас я открыла специально для вас», — рассказала она.

