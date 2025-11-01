«Настоящий наркотик*»: экс-солистка группы «Демо» Зверева рассказала о ломках и преддиабете из-за сладкого

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева избежала развития диабета благодаря своевременной помощи и самоконтролю. Певице пришлось от много отказаться — но тяжелее всего было перестать есть сладкое.

Зверева поделилась воспоминаниями в своем блоге, передает StarHit. Она написала, что ей удалось справиться с преддиабетным состоянием. Но в процессе это было довольно непросто. Все из-за сильной любви к сладкому, которую певица сравнила с настоящей наркотической зависимостью* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

«Со сладким была своя история. Это был настоящий наркотик*. Когда я узнала, начались ломки — злость, зависть, отчаяние. Я смотрела на людей, которые ели десерты, и злилась. Спрашивала себя: почему мое тело сломалось?!» — написала Саша.

Ранее сообщалось, что невестка Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам девушки, ей давно не было так плохо.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность