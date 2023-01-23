Настасья Самбурская устроила скандал в самолете

Героиня сериала «Универ», наверное, впервые в жизни пожалела о своей популярности. Встретив Новый год на зарубежном юге, актриса возвращалась на перекладных через Минеральные Воды.

О полете Настя вспоминает так:

Это был не пассажирский самолет, а бар. Пьяные мужики даже не понимали, где находятся. И орали на весь салон.

Когда, наконец, поняли – легче не стало. Кто-то узнал в молчаливой соседке Кристину Соколовскую. И тут же начал петь самодельные куплеты, пародируя сюжет «Универа».

По-идиотски выглядело, - оценила песню Самбурская. – Если хотели обратить на себя внимание, подобрал ли бы какой-нибудь другой способ!

Кстати, рейсы с ближнего юга в последнее время все чаще становятся «пьяными»: пользователи Сети жалуются на неадекватное поведение пассажиров на рейсах «Сочи- Москва» и «Астрахань-Москва».