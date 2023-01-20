Нашли только через два дня: актера Арсена Суховского убило током на стройплощадке

Тело восемнадцатилетнего Арсена Суховского, известного по персонажу Кондрата в фильме «НеДетский дом», нашли на строй площадке в подмосковном городе Одинцово.

Как оказалось, молодой человек незадолго до смерти устроился работать сторожем, и в его обязанности входила охрана нескольких находящихся на территории бытовок.

Сообщается, что юноша погиб от удара током, после того как был отправлен на сверку показателей электричества в трансформаторной будке.

Не исключается также и версия о самоубийстве. Известно, что молодой актёр воспитывался в детском доме, так как родные мать и отец от него отказались.

Несмотря на сложную судьбу, Арсену далось хорошо зарекомендовать себя в русском кино-деле и даже сыграть на одной площадке с такими звездами как Иван Охлобыстин и Ирина Розанова.