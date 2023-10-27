Нашли через 17 лет: арестован обвиняемый в похищении и попытке убийства Авраама Руссо

В Москве арестовали мужчину, который обвиняется в похищении и попытке убийства популярного певца Авраама Руссо. Он может быть причастен к нападению на артиста, которое произошло в 2006 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, Басманный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу сроком до 25 декабря 2023 года. В постановлении суда указано, что «обвиняемому по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что Авраам Руссо много раз рассказывал историю о нападении. В певца несколько раз стреляли из автомата Калашникова. Он получил ранения бедра и голени, а охранник звезды умер. Артист смог самостоятельно доехать до безопасного места и спастись.

В конце прошлого года по решению Хамовнического суда Москвы соучастники покушения на Руссо были приговорены к 12 и 9 годам колонии. Отмечается, что осужденные отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, как певца Авраама Руссо оштрафовали. По информации источника, артист два года избегал оплаты штрафов.