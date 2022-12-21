Нашлась пропажа: на фоне слухов о разводе исчезнувшую Варум застали в объятиях мужчины
«Обожаю тебя»: влиятельный мужчина поделился фотографией с исчезнувшей Варум и признался ей в любви.
Фото: Из профиля Instagram Агутина (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
После февраля 2022 года жизнь многих отечественных звезд в корне изменилась: кто-то из них предпочел переехать в другую страну, кто-то — решил затаиться. К числу последних относится и Анжелика Варум. Если ее супруг изредка, но появлялся на светских мероприятиях, то о самой артистке давно ничего не было слышно. Девушка даже перестала пользоваться соцсетями. На фоне такого затишья поклонники пары забеспокоились и стали подозревать Агутина и Варум в разводе. Подлила масла в огонь внезапно появившаяся фотография в Сети, на которой артистка запечатлена с другим мужчиной.
Снимком поделился продюсер Борис Рубиновский. Выяснилось, что накануне Анжелика выступила в Иванове. После концерта певица с мужчиной провели вместе день и прогулялись по заснеженному городку. Правда, по словам Бориса, их связывают только дружеские отношения.
Фото: Из профиля Instagram Рубиновского (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Спасибо тебе, моя дорогая, за прекрасный концерт и за чудесный день. Обожаю тебя», — трогательно обратился продюсер к Варум.
Тем не менее не все фолловеры оценили эту фотографию. В последнее время звезда редко появляется в публикациях даже у своего супруга, а для Рубиновского артистка почему-то сделала исключение. Все это в очередной раз заставило публику думать о разладе в семье.
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