Нашлась пропажа: на фоне слухов о разводе исчезнувшую Варум застали в объятиях мужчины

После февраля 2022 года жизнь многих отечественных звезд в корне изменилась: кто-то из них предпочел переехать в другую страну, кто-то — решил затаиться. К числу последних относится и Анжелика Варум. Если ее супруг изредка, но появлялся на светских мероприятиях, то о самой артистке давно ничего не было слышно. Девушка даже перестала пользоваться соцсетями. На фоне такого затишья поклонники пары забеспокоились и стали подозревать Агутина и Варум в разводе. Подлила масла в огонь внезапно появившаяся фотография в Сети, на которой артистка запечатлена с другим мужчиной.

Снимком поделился продюсер Борис Рубиновский. Выяснилось, что накануне Анжелика выступила в Иванове. После концерта певица с мужчиной провели вместе день и прогулялись по заснеженному городку. Правда, по словам Бориса, их связывают только дружеские отношения.