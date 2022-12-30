Наши в воздухе: самые красивые российские стюардессы набирают популярность в интернете
Фото: Соцсети
Чего только не сделаешь ради имиджа авиакомпании.
«Для роста популярности все средства хороши», - подумали, вероятно, бренд менеджеры «Аэрофлота» и «Победы».
Они нашли с десяток наиболее сексуальных стюардесс, устроили им фотосессию, а результаты отправили в Instagram* @beautifull_cabincrews.
Как таковой эротики в изображениях нет, в конце концов, это просто девушки в униформе.
Однако, пребывающие в зимней спячке мужчины, оценили такой PR-ход и, моментально проснувшись, завалили россиянок пошлыми, но восторженными комментариями.
Так или иначе, рейтинг поучаствовавших в челлендже авиакомпаний моментально скакнул вверх, а на странички красоток повалили толпы возбужденных фолловеров.
Кстати, эпизоды харрасмента по отношению к работницам гражданской авиации случаются сплошь и рядом.
Например в Китае, по статистике, каждая четвёртая стюардесса хотя бы один раз за свою карьеру подвергалась сексуальным домогательствам.
(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).