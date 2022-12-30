Наши в воздухе: самые красивые российские стюардессы набирают популярность в интернете

Чего только не сделаешь ради имиджа авиакомпании.

«Для роста популярности все средства хороши», - подумали, вероятно, бренд менеджеры «Аэрофлота» и «Победы».

Они нашли с десяток наиболее сексуальных стюардесс, устроили им фотосессию, а результаты отправили в Instagram* @beautifull_cabincrews.

Как таковой эротики в изображениях нет, в конце концов, это просто девушки в униформе.

Однако, пребывающие в зимней спячке мужчины, оценили такой PR-ход и, моментально проснувшись, завалили россиянок пошлыми, но восторженными комментариями.

Так или иначе, рейтинг поучаствовавших в челлендже авиакомпаний моментально скакнул вверх, а на странички красоток повалили толпы возбужденных фолловеров.

Кстати, эпизоды харрасмента по отношению к работницам гражданской авиации случаются сплошь и рядом.

Например в Китае, по статистике, каждая четвёртая стюардесса хотя бы один раз за свою карьеру подвергалась сексуальным домогательствам.

(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).