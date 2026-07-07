«Наши сердца разбиты»: в возрасте 37 лет умерла певица Лорен Беннетт из G.R.L.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление группы G.R.L.

Лорен Беннетт стала известна благодаря участию в женском поп-коллективе G.R.L., который рассматривался как перезапуск культовых Pussycat Dolls. Кроме того, певица сотрудничала с музыкальным дуэтом LMFAO и приняла участие в записи хита Party Rock Anthem, который в 2011 году продержался на первом месте чарта Billboard Hot 100 шесть недель подряд. Также артистка работала с музыкантом Cee Lo Green и была участницей группы The Paradiso Girls.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей любимой Лорен», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице G.R.L. в Instagram. Родные и коллеги Беннетт выразили скорбь. «Наши сердца разбиты, и невозможно выразить, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним любовь, смех и бесценные воспоминания, которые она нам оставила», — добавили близкие певицы.

Обстоятельства трагедии не уточняются. Причина смерти также не разглашается.

Напомним, Лорен Беннетт родилась в 1989 году в графстве Кент. После распада G.R.L. певица продолжала музыкальную карьеру и сотрудничала с различными артистами.